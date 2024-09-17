Büyükelçilik, Almanya'da başlayan geçici sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilen açıklamada, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin ülkeye girişlerini engellemek amacı taşıdığı belirtildi.

Alınan tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Almanya, kara sınırlarındaki kontrolleri artırıyor. Uygulama doğu sınırının ardından batı sınırını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Geçen yılın Ekim ayından bu yana Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında kontroller bulunuyordu. Avusturya sınırında ise 2015 yılından bu yana göçmen akınına karşı kontroller vardı. Almanya, bu uygulamayı biraz daha genişletti ve batı sınırında da benzer protokolleri devreye soktu. Bu kapsamda sınır kontrolleri Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı kapsamaya başladı.

Uygulama 15 Mart 2025'e kadar sürecek.

Tüm bunların nedeniyse yasadışı göçle mücadele olarak gösteriliyor. Berlin yönetimi, bir başka AB ülkesinden geçerek Almanya'ya giriş yapmış sığınmacı adaylarına yönelik yardımları keseceğini de duyurdu. Almanya diğer AB ülkelerinden gelmiş sığınmacı adaylarını o ülkelere geri göndermek istiyor.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kararla ilgili açıklama yaptı ve Almanya'nın Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.