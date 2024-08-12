ARA
DOLAR
33,53
-0,09%
DOLAR
EURO
36,65
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
2635,40
0,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
9893,83
-0,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Ağustos 2024 altın fiyatları...

12 Ağustos 2024 | 10:01
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2024 | 10:03
Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 625 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki değer kazancına paralel yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla ile 2 bin 618 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 357 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 363 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,17 üstünde 2 bin 431 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 2 bin 435 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de resesyon endişelerinin azalmasının etkileri varlık fiyatları üzerinde görülmeye devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, varlık fiyatlarında enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2635,4 0,66%
  • ALTIN ONS 2444,42 0,54%
  • BIST 100 9893,83 -0,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,705 0,56%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37362 0,0488%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,01 2,4861%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5332 -0,0949%
  • EURO/DOLAR 1,0918 0,0229%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6527 0,1359%
  • STERLIN/DOLAR 1,27613 0,02783%
Borsa Haberleri
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL