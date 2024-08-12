Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 625 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki değer kazancına paralel yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla ile 2 bin 618 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 357 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 363 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,17 üstünde 2 bin 431 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 2 bin 435 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de resesyon endişelerinin azalmasının etkileri varlık fiyatları üzerinde görülmeye devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, varlık fiyatlarında enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.