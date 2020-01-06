Altın fırladı! İşte gram altının fiyatı
Trump’ın açıklamaları ve Ortadoğu’da artan endişeler ‘güvenli liman’ olana altına talebi artırıyor.
Sabah 7.50 itibariyle altının ons fiyatı 1575 dolar, gramı ise 302,4 TL’ye yükseldi.
Çeyrek altın ise 496,0 TL’den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9740 liradan, euro 6,6700 liradan haftaya başladı.
DOLAR 5,9740 LİRA
Kapalıçarşı’da 5,9720 liradan alınan dolar, 5,9740 liradan satılıyor. 6,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6700 lira olarak belirlendi.
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