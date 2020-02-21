Amazon, Türk şirketi Datarow'u satın aldı

Amazon, Türk şirketini satın aldı
ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, Türk yazılım şirketi Datarow’u satın aldı.
Datarow’un kurucularından Eren Baydemir’in Twitter’dan duyurduğu satış işlemine ilişkin bir tutarsa henüz bildirilmedi.
Kullanıcıların Amazon’un bulut bilişim servisi Redshift’te çalışmasını kolaylaştıran web tabanlı bir uygulama olan Datarow, 2017 yılında Eren Baydemir ve Can Abacıgil tarafından kuruldu.
Merkezi ABD’nin San Francisco kentinde bulunan Datarow’un ana şirketi TeamSQL ise İstanbul’daki merkezde faaliyet gösteriyor.
Satın alma sonrasında kurucu ortakların işlerine Amazon bünyesinde devam edeceği belirtildi.
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