İşte dünyanın en değerli markası
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın “Dünyanın En Değerli 500 Markası” araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 17,5 artıran “Amazon” yine zirvede yer aldı.
Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla 220,8 milyar dolarlık değere ulaşan “Amazon” olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla Google, 141 milyar dolarla Apple izledi.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2020” araştırması sonuçlandı.
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Araştırma verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl 187,9 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 17,5 artırarak 220,8 milyar dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
İKİNCİ GOOGLE, ÜÇÜNCÜ APPLE OLDU
Dünya devleri arasında Google, marka değerindeki yüzde 11,9’luk artışla 159,7 milyar dolara ulaşarak ikinciliğe yükselirken, Apple’ın marka değeri geçen yıla göre yüzde 8,5 gerileyerek 141 milyar dolara düştü ve şirket üçüncü sırada yer aldı.
Söz konusu listede ABD’li Microsoft 117 milyar dolarla 4’üncü, Güney Koreli Samsung 94,5 milyar dolarla 5’inci, Çinli ICBC 80,8 milyar dolarla 6’ncı, ABD’li Facebook 79,8 milyar dolarla 7’nci, ABD’li Walmart 77,5 milyar dolarla 8’inci, Çinli Ping An 69 milyar dolarla 9’uncu ve Huawei 65 milyar dolarla 10’uncu sırada yer buldu.
BU YIL DEĞERİNİ EN ÇOK YÜKSELTEN TESLA OLDU
Bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka, yüzde 65 ile ABD’li otomotiv şirketi Tesla oldu. Tesla, geçen yıl 7,5 milyar dolar olan marka değerini bu sene 12,4 milyar dolara çıkardı ve listede 264’üncü sıradan 147’nci sıraya yükseldi. Artış oranında Tesla’yı yüzde 58’lik yükselişle Instagram, yüzde 43’lük yükselişle Mitsubishi Grup takip etti.
En fazla değer kaybına uğrayan markalar ise yüzde 54 ile Çinli teknoloji şirketi Baidu, yüzde 47’lik kayıpla ABD’li medya şirketi Fox oldu.
TÜRK MARKALARI LİSTEDE YOK
Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer alıyor. Global 500 listesinde şirketlerin 205’ini ABD’li firmalar oluştururken, 70’inin Çin, 36’sının Japon, 32’sinin Fransız, 21’inin Alman, 20’sinin İngiliz olduğu görüldü.
Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,2 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı.
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