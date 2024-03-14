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Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var

Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) desteklediği ve 60 firmanın katılacağı fuarda 200’ün üzerinde tekne sergilenecek.

14 Mart 2024 | 15:22
Son Güncellenme: 14 Mart 2024 | 15:34
Ankara’da deniz yok ama yat fuarı var

Geçen Aralık'ta İstanbul Yenikapı'da tekne ve motoryat sektörünü biraraya getiren ve 400 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşmasına katkı sunan Artı Fuarcılık, deniz ve denizcilik tutkusunu Başkent'e taşıyor. Artı Boat Show Ankara, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Altınpark ANFA Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sektörün çatı STK’sı Yat ve Tekne Edüstrisi Derneği’nin (YATED) desteklediği ve 60 firmanın katılacağı fuarda 200'ün üzerinde tekne ve motoryat sergilenecek.

TEK HEDEF SEKTÖR İHRACATINA SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKI

Artı Boat Show Ankara CEO’su Murat Arslan, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılı 2 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan gemi ve yat hizmetleri sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeyi sürdürüyor. Geçen Aralık’ya Yenikapı’da düzenlediğimiz ilk fuarımızda sektörde yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi oluşturduk. YATED’in bize Ankara’da vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ana hedefimiz sektördeki üretime ve buna bağlı olarak ihracata sürdürülebilir katkı sunmak. Türk tekne ve motoryat endüstrisi tasarım ve üretim kabiliyeti özelinde bana göre dünyada ilk 5’te yer alıyor. 

Ülke genelindeki marina sayısını artırmamız durumunda denizcilik sektörü çok daha iyi noktalara gelecek. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde mavi vatan sevgisi her geçen gün artıyor. Ankaralı insanımızın deniz tutkusu hayli yüksek seviyede. Artı Fuar Boat Show bu tutkunun artmasına vesile olacak.”

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