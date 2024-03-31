AA verilerine göre başkent Ankara'da sandıkların yüzde 49.75'i açıldı. Buna göre CHP adayı Mansur Yavaş yüzde 58.81 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. AK Parti adayı Turgut Altınok oy oranı yüzde 33.23 oy oranında.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara adayı Mansur Yavaş, meydanda toplanan vatandaşlara seslendi.

Yavaş şunları söyledi:

"Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybedeni bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değil. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değil. Onların çabalarına sonuna kadar saygı duyuyoruz. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfreti tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimde ders almayanlar kirli siyasetten medet umanlar bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye devam edecekler.

Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Şatafat haksız servet kaybetti emek ve alın teri kazandı. Rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Herkes bilmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımız Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır.

Bu kenti şeffaf, katılımcı hesap verebilir şekilde yöneteceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Ankara'nın sanayisine tarımına turizmine ulaşımına teknolojisine kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Ankara'yı Atatürk'e yaraşır bir kent haline getireceğiz."