Ankara Valiliği’nden koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saati kararı… Ankara Valiliği’ne bağlı kurumlarda mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, yeni mesai saatleri nasıl düzenlendi? İşte detaylar:

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN MESAİ SAATİ AÇIKLAMASI *

Ankara Valiliği’nden mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.

Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

YENİ MESAİ SAATLERİ *

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır. Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir: