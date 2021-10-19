Son dakika… AFAD, saat 08.32’de Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD’dan yapılan açıklamada depremin Kaş’a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6 olduğu aktarıldı.
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