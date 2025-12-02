Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK kira artış oranında

Yılın son ayı olan Aralık 2025'e girilmesiyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Aralık ayı kira zammı için gözler resmî açıklamalara çevrildi.
1 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Tarih: 3 Aralık 2025 Çarşamba (Yarın)
Saat: 10.00
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Bu açıklamada duyurulacak olan TÜFE 12 aylık ortalaması, Aralık ayında yenilenen kira sözleşmeleri için yasal artışın üst sınırını belirleyecek.
2 Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadardı? (Ekim TÜFE Verileriyle Belirlenen):
Geçerli Oran: %37,15
Dayanak: Ekim 2025 dönemine ait TÜFE'nin 12 aylık ortalaması.
Bu oran, Kasım 2025 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek tavan zam oranını oluşturmaktaydı.
3 Kira zammı neye göre belirleniyor?
Kira artış oranının belirlenmesine ilişkin yasal çerçeve ve uygulama esasları, sizin de detaylandırdığınız gibi Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 344. maddesi ile netleştirilmiştir.
İşte kira zammı belirlenirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar:
Kira Zammının Yasal Dayanağı ve Hesaplanması
|Kriter
|Detay
|Yasal Üst Sınır
|Konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamasına göre değişim oranını geçemez.
|Sözleşmede Oran Belirtilmişse
|Tarafların belirlediği artış oranı, yasal üst sınır olan TÜFE 12 aylık ortalamasını aşarsa, aşan kısım geçersiz sayılır ve artış yasal üst sınırda yapılır.
|Sözleşmede Oran Yoksa
|Kira sözleşmesinde herhangi bir artış oranı belirtilmemişse, artış doğrudan o aya ait TÜFE 12 aylık ortalama oranına göre yapılır.
|Güncel Durum
|Aralık 2025 kira artış oranı, 3 Aralık Çarşamba (Yarın) günü saat 10.00'da açıklanacak olan Kasım ayı TÜFE 12 aylık ortalaması ile resmîyet kazanacaktır.