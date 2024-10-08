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Arçelik'ten Bangladeş'te üretim açıklaması

Arçelik AŞ, Bangladeş'teki yeni fabrikanın üretime başladığını duyurdu.

08 Ekim 2024 | 09:31
Arçelik'ten Bangladeş'te üretim açıklaması

Arçelik, Bangladeş'te 78 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrikanın üretime başladığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlata Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin geçmiş faaliyet raporlarında belirtilen yatırım süreci doğrultusunda, Bangladeş'in Dakka şehrinde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretileceği yeni fabrikası üretim sürecine başladı.

78 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen fabrikanın toplam alanının 135 bin metrekare, kapalı alanın da 77 bin metrekare olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, ilk olarak buzdolabı üretimiyle faaliyete geçen fabrikanın mevcut buzdolabı üretim kapasitesi yıllık 750 bin adet.

Çoğunlukla iç piyasaya satış yapacak olan fabrikanın, üretimde tam kapasite ile çalışması durumunda, 4 bin kişiye kadar istihdam sağlaması öngörülüyor.

 

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Göknur Gıda'dan temettü kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
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