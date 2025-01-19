ArsaVev, İnovatif gayrimenkul yatırımları sunuyor

Konut sahibi olmanın giderek zorlaştığı günümüzde ArsaVev, her bütçeye uygun, erişilebilir inovatif gayrimenkul yatırımları sunuyor. 2017’den bugüne 14 bin 350 kişiyi gayrimenkul sahibi yapan şirket, 784 futbol sahası büyüklüğünde yani toplam 5,6 milyon m2 arsa sattı. İnovatif gayrimenkul yatırımları sektörünün temellerini atan, ilk ve öncü şirket olduklarını belirten ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, geliştirdikleri projelerle sektöre yeni modeller kazandırıp vatandaşların gayrimenkul edinimini kolaylaştırdıklarını söylüyor.

Öztürk, “Arsa ve konut yatırımlarına yenilikçi bir anlayış katıp, arsa ve konut projelerinin ürünleştirilmesi, satış ve satış sonrası süreçlerini yürütüyoruz. İmarlı, ifrazlı, 18 uygulaması yapılmış, altyapısı ve sosyal alanları hazır, deprem analizi yapılmış, projelendirilmiş tapulu arsalar ve bu arsalarda nitelikli konut projeleri sunarak risksiz ve yüksek getirili yatırım fırsatları sunuyoruz” diyor.

Satışı devam eden Bodrum, Yalova, Kuşadası, Foça, Sapanca ve Balıkesir’de projeleri ile İstanbul ve çeperlerinde, İzmir, Antalya ile Ankara’nın merkezinde ve Kuzey Ege’de de projeler geliştiriliyor.

KONUT SORUNUNA ÇÖZÜM

Dış göç, nüfus artış hızı, depremlerde kaybedilen stoklar vb. etkenlerle çok sayıda yeni konut üretilmesi gerekirken inşaat maliyetlerinin artışı ve finansman problemlerden yeterince konut üretilemedi. Konut Getirili Arsa Modeli ile konut sorununa çözüm getirdiklerini belirten Öztürk, “İnşaatta maliyet belirsizliğinin yüksek fiyat olarak karşımıza çıkmasını kademeli yapım süreci ile bertaraf ettik. Bu modelle, önce maliyetine arsa alımı sonra maliyetine konut yapım süreçlerini organize ederek erişilebilir gayrimenkuller sunuyoruz. Yatırımcılarımızı ev ya da evin ilk basamağı olan arsa sahibi yapıyoruz” diyor.

4 FARKLI ÇÖZÜM

Öztürk, sundukları 4 farklı çözümü şöyle özetliyor: “İlki Arsa Yatırımı; ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlı, altyapısı bitmiş, konut yapımına hazır arsalar sunuyoruz. Diğeri, İki Aşamalı Konut Modeli; önce arsasını alıp sonra üzerine evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim belirlediğimiz sosyal alanlarla donatılmış arsalar sunuyoruz. Üçüncüsü, arsaVev Modeli; arsaVev’den imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhidimiz kat karşılığı modelle inşaatı gerçekleştirip sizi ev sahibi yapıyor. Dördüncüsü, arsaVev Living Modeli; mülkiyet değerinin sürekli yükseldiği bölgelerde, insanları bütçelerine göre tapulu gayrimenkul sahibi yapıyor, kira getirisi ve değer artış kazancı sağlıyoruz.” arsaVev Living Modeli ile bütçesi doğrultusunda satın alıp, kira getirisi sağlanabiliyor. Dijital emlakçı platformu arsaVev App, sektöre kazandırılan ilklerden. arsaVev app ile bireysel emlakçılar müşterilerine detaylı sunumlar yapabiliyor, arsaVev’in projelerine dijital ortamdan müşteri yönlendirerek gelir sağlıyorlar.

Bülent Öztürk

ARSAVEV CLUB’I KURDU

“arsaVev, yatırımcılarıyla sadece satış sürecinde değil, satış sonrası da iletişimde olmayı arzulayan bir marka. Bu vizyonla arsaVev Club’ı kurduk. arsaVev Club’la yatırımcılarımıza sonraki yatırımlarında kullanmak üzere yaptıkları satın alımın yüzde 7’si kadar ARSAPARA sağladığımız bir sadakat programı başlattık. Amacımız yatırımcılarımızın en karlı yatırım aracı olan gayrimenkulün sağladığı kazançlardan fayda sağlayabileceği bir ekosistem yaratmak.”

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