Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda çok önemli adımlar atılmasını sağlayacak Büyük Millet Meclisi, 103 yıl önce açıldı... Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluş mücadelesinin de en önemli safhalarından birisi oldu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yurt genelindeki ilk kutlamalarına ilişkin belgeler de TBMM arşivinde muhafaza ediliyor.

İşte AA'nın Meclis'in açılışı ve ilk 23 Nisan kutlamalarına ilişkin paylaştığı arşiv fotoğrafları:



1 Mustafa Kemal Paşa, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu genelgesinde bundan böyle ''bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek katın bu Meclis olacağını" kaydetti.

2 23 NİSAN 1920 İlk TBMM 23 Nisan 1920'de İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.

3 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 yıl önce 23 Nisan'da açılması, Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.

4 TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1 Mart 1920 tarihinde Meclisin 4. toplantı yılının açılışında şu sözleri tutanaklara geçti: "Hep birlikte bakışlarımızı, vicdanımızın merkezi olan millete dikelim. Orada erdemin, vefa ve içten bağlılığın, yenileme arzusunun, egemenlik aşkının ve geleceğin sönmeyen ateşi yanmaktadır. Bu kutsal ateş, kendi içindeki bilgisizlik ve karanlığı yakacak ve bağımsızlığımızın önüne dikilecek olan bütün engelleri yıkacaktır. Efendiler, millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenileme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir"

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6 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

7 1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

8 Yurt genelinde ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde muhafaza ediliyor.

9 Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor. "Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

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