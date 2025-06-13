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ASELSAN Endonezya ofisini açtı: 5 anlaşma imzaladı

ASELSAN'ın Güneydoğu Asya'daki büyüme hedeflerini destekleyecek olan ASELSAN Endonezya Ofisi resmi açılışı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2025 | 13:06
ASELSAN Endonezya ofisini açtı: 5 anlaşma imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen INDODEFENCE 2025 Fuarı'nın en büyük katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, bölgedeki varlığını Endonezya Ofisinin açılışıyla güçlendirdi.

ASELSAN, fuarda yeni iş ortaklıkları geliştirme ve ortak üretim alanında iş birlikleri konusunda önemli adımlar attı. Şirket, INDODEFENCE 2025'te Endonezya savunma ekosistemindeki etkinliğini artıracak 5 anlaşma imzaladı. Fuar sırasında iki ülkenin üst düzey yetkililerin huzurunda imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Endonezya arasındaki işbirliğinin stratejik önemi vurgulandı.

PT PINDAD ile yapılan anlaşma silah sistemleri, güdüm ve atış kontrol teknolojilerinde işbirliğini kapsıyor. PT LEN Industri ile DEFEND ID aracılığıyla radar, gözetleme, siber güvenlik ve komuta sistemlerinde teknoloji transferi ve ortak üretim gerçekleştirilecek. CSC Group ile yapılan anlaşma ortak fırsatlara odaklanırken, Excalibur Army ile yapılan takım sözleşmesi, ASELSAN sistemlerinin Excalibur Army'nin Endonezya PATRIOT 4x4 araçlarında kullanılmasını içeriyor. PT PAL anlaşması ise modernizasyon ve yeni platform geliştirme konularını kapsıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN BÖLGEDEKİ BAĞLARI DERİNLEŞİYOR

ASELSAN, stratejik iş birliklerini desteklemek ve bölgedeki büyümesini sürdürmek için fuar sırasında ASELSAN Endonezya Ofisini resmi olarak açtı. ASELSAN Endonezya, doğrudan etkileşim, özel çözüm geliştirme ve uzun vadeli bakım için bir merkez olarak hizmet verecek. Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Türk ve Endonezyalı yetkililer katıldı.

Haluk Görgün, açılışa ilişkin, "ASELSAN'ın Endonezya Ofisinin açılışına ve bölgedeki savunma ortaklığımızı güçlendiren stratejik anlaşmaların imzalanmasına tanıklık etmekten büyük onur duyuyorum. Bu ofisin ülkelerimiz arasında teknoloji, bilgi ve dostluk köprüleri kuracağına, her iki ülke için de hayırlı bir geleceği ve savunma sanayiinde yeni başarılar getireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Akyol ise şirketin Güneydoğu Asya'daki büyüyen ayak izine dikkat çekerek, Türk savunma sanayisinin bölgedeki bağların derinleştiğini vurguladı.

Akyol, "Endonezya'daki yeni ofisimiz ile önemli bir stratejik pazara gelişmiş yetenekler ve güvenilir iş birliği getirmekten gurur duyuyoruz. Bölgede derinleşen bağlarımız sayesinde ASELSAN Endonezya, yerel ortaklarla doğrudan bir bağlantı görevi görecek ve yerinde hizmetlerle sürdürülebilir, yüksek etkili iş birliğini destekleyecek." ifadelerini kullandı.

 

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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
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