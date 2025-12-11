Taste Atlas dünyanın en iyi yemek kentlerini seçti: Listede Türkiye'den 3 şehir var

Taste Atlas, çalışma için "Veritabanımızdaki 18.828 şehir arasından, 18.912 yemeğe ait 590.228 geçerli puanlamaya dayalı olarak, bu 100 şehir, en yüksek ortalama puanları alarak en yaygın sunulan bölgesel ve ulusal yemeklerle öne çıkıyor" deniliyor. İşte listedeki ilk 10 şehir ve Türkiye'den listeye giren kentler:
11 17. sırada Gaziantep var
Gaziantep bu listeye göre 4.67 puanla 17. sırada.
Ayrıca Taste Atlas, Gaziantep'te mutlaka yenmesi gereken yemekleri şöyle sıraladı: Gaziantep baklavası, katmer, yuvarlama çorbası, beyran çorbası, alinazik kebabı
12 24. sırada İstanbul var
İstanbul 4.63 ortalama puana sahip.
Taste Atlas, İstanbul'da ise iskender kebap, hünkar beğendi, lokum, İnegöl köfte ve kemalpaşanın mutlaka denenmesi gerektiğini belirtiyor.