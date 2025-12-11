ARA
  Taste Atlas dünyanın en iyi yemek kentlerini seçti: Listede Türkiye'den 3 şehir var

Taste Atlas dünyanın en iyi yemek kentlerini seçti: Listede Türkiye'den 3 şehir var

Taste Atlas, 2025/2026 yıllarına ilişkin 'en iyiler' listelerini duyurdu. Seçkiler arasında dünyanın 'en iyi yemek şehirleri' de var. Bu listeye göre Türkiye'den 3 şehir seçkiye girdi.


Taste Atlas dünyanın en iyi yemek kentlerini seçti: Listede Türkiye'den 3 şehir var

Taste Atlas, çalışma için "Veritabanımızdaki 18.828 şehir arasından, 18.912 yemeğe ait 590.228 geçerli puanlamaya dayalı olarak, bu 100 şehir, en yüksek ortalama puanları alarak en yaygın sunulan bölgesel ve ulusal yemeklerle öne çıkıyor" deniliyor. İşte listedeki ilk 10 şehir ve Türkiye'den listeye giren kentler:

1- Napoli – İtalya

1- Napoli – İtalya

(Ortalama puan 4.99) 

2- Milano – İtalya

2- Milano – İtalya

(Ortalama puan 4.99)

3- Bologna – İtalya

3- Bologna – İtalya

(Ortalama puan 4.98) 

4- Floransa – İtalya

4- Floransa – İtalya

(Ortalama puan 4.89) 
 

5- Mumbai – Hindistan

5- Mumbai – Hindistan

(Ortalama puan 4.78) 

6- Cenova – İtalya

6- Cenova – İtalya

(Ortalama puan 4.78) 

7- Paris – Fransa

7- Paris – Fransa

(Ortalama puan 4.77) 

8- Viyana – Avusturya

8- Viyana – Avusturya

(Ortalama puan 4.76) 

9- Roma – İtalya

9- Roma – İtalya

(Ortalama puan 4.74)

10- Lima – Peru

10- Lima – Peru

(Ortalama puan 4.74) 

17. sırada Gaziantep var

17. sırada Gaziantep var

Gaziantep bu listeye göre 4.67 puanla 17. sırada. 

Ayrıca Taste Atlas, Gaziantep'te mutlaka yenmesi gereken yemekleri şöyle sıraladı: Gaziantep baklavası, katmer, yuvarlama çorbası, beyran çorbası, alinazik kebabı

24. sırada İstanbul var

24. sırada İstanbul var

İstanbul 4.63 ortalama puana sahip.

Taste Atlas, İstanbul'da ise iskender kebap, hünkar beğendi, lokum, İnegöl köfte ve kemalpaşanın mutlaka denenmesi gerektiğini belirtiyor.

83. sırada İzmir var

83. sırada İzmir var

İzmir 4.33 puan ortalamasıyla 83. sırada.

Taste Atlas, İzmir'de kumru, çöp şiş, İzmir köfte ve boyozun  mutlaka tadılması gerektiğini tavsiye ediyor.
