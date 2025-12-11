KOBİ'lere çalışan başına verilen destek artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükselteceklerini belirtip, büyük ölçekli firmaların da programa dahil edileceğini ifade etti.

"Güçlü ve kurumsal bir varlık gösteriyor"

Genel kurulda yapılacak görüşmelerin, alınacak kararların, belirlenecek yol haritasının, işçisi, işvereni ve sendikası ile iş dünyasının tamamı için faydalı sonuçlar getirmesini canı gönülden temenni eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"TİSK camiası, 20 üye işveren sendikası ve 2 derneği ile 81 ilimizdeki 10 bini aşkın iş yerinde istihdam ettiği 2,3 milyon çalışanıyla tam 63 yıldır güçlü ve kurumsal bir varlık gösteriyor. 'Birlikte mümkün' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TİSK ailesi, ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasına 200 milyar dolar, ihracatına ise 100 milyar doların üstünde çok önemli katkılar sunuyor.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500'deki ilk 10 işletmemizin 7'si TİSK camiası içerisindedir. İhracatımızın neredeyse yarısı TİSK bünyesindeki işletmelerce gerçekleştiriliyor. Ayrıca TİSK, 40'ın üzerinde ulusal, 10'u aşkın uluslararası platformda işverenlerimizi başarıyla temsil ediyor."

"Ekonomimize dinamizm katan önemli faktör"

Erdoğan, TİSK çatısı altında, iş dünyası, özellikle de işverenler için hazırlanan rapor, yayın ve daha pek çok belgenin önemli ve kıymetli olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak kağıt üzerindeki hedefleri gerçeğe dönüştürmek, sahada ve sektörde bunları titizlikle uygulamaya dökmek işin özünü teşkil etmektedir. İşte tam da bu noktada, TİSK'in icraat odaklı ve gerçekçi bir yaklaşımla hareket ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Şurası da dikkate değerdir: Dünya değişirken, küreselleşme tüm hızıyla devam ederken, teknoloji baş döndürücü bir şekilde ilerlerken, işletmelerimizin ve işverenlerimizin bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir. Bu anlamda planlamadan seri üretime, istihdam politikasından proje uygulama süreçlerine, ihracat stratejilerinden dijital dönüşüme, reel sektörün tüm aktörlerinin yeni şartlara hızla adapte olması, büyüme ve kalkınmanın yanı sıra küresel rekabette de elimizi güçlendiren, ekonomimize dinamizm katan önemli faktörlerdir."

Konuşmadan öne çıkan satır başları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle;

"Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum."

"İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

"İhmal, dikkatsizlik veya daha fenası kar hırsıyla tek bir emekçimizin bile canı yanıyorsa, vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere hiçbirimiz taşıyamayız."

"Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız."

"KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz."

"MB günlük reeskont limitini 15 kat artışla 4,5 milyar liraya çıkardı. Reeskont kredilerinde ihracatçımıza yüzde 24,9 enflasyonun altında maliyet sunuyoruz."

"Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz."

"Terörsüz Türkiye menziline ancak öz güvenle ve cesaretle ulaşabiliriz. Başarısız olmamızı bekleyenleri ancak bu şekilde hüsrana uğratabiliriz."

"(Terörsüz Türkiye) Sürecin tökezlemesini umanlara fırsat vermeden, millete karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hep birlikte güzel günlere vasıl olacağız."

"(Terörsüz Türkiye) Milletimizin sürece dair umutlarını güçlendiren komisyonun, aynı öz güvenli yaklaşımı son ana kadar devam ettireceğine inanıyorum."