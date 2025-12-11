ARA
Yeni Ford Kuga Active X Türkiye'deki müşterileriyle buluşacak

Ford, Kuga'nın Active X versiyonunu Türkiye'de müşterilerin beğenisine sunacak.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, performansı, bağlanabilirlik özellikleri, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren model, SUV severlere sürüş deneyimi sunuyor.

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda maksimum kontrolü sunacak şekilde geliştirilen modelin özgün tasarımı, Active X versiyonunda daha cesur çizgilerle ifade ediliyor.

Ford Kuga'nın tasarımı, Active X versiyonunda daha net ifade ediliyor. Aktif yaşam tarzına uyum sağlayan performansıyla dikkati çeken model, şirketin 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla bu ay Türkiye yollarına çıkacak.

Açılabilir panoramik cam tavanı, ferah bir iç ortam sunarken yüksek teknolojili kullanıcı arayüzüne sahip 13,2 inç orta konsol ekranı ve Ford'un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi; Kuga'nın konforlu ve güvenli bir yolculuk için sunduğu tüm özelliklere kolay erişim sağlıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan SYNC 4, Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

Akıllı telefonlarla entegre olan SYNC 4, Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim olanağı sunuyor. Ford uygulaması sayesinde kullanıcılar, yeni Kuga ile nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalabiliyor. Uygulama, kullanıcıyı, uzaktan araç kilitleme, kilit açma ve motoru çalıştırma gibi işlevlerin yanı sıra araç konumu, yakıt seviyesi, lastik basıncı, kilometre bilgisi ve motor yağı ömrü gibi verilere kolayca eriştirebiliyor.

Donanım özellikleriyle seçenek olarak öne çıkan model, 2 milyon 935 bin 700 liradan başlayan tavsiye fiyatıyla satışa sunuluyor. Model, buz beyazı, akik siyah, ada mavisi, su yeşili, kurşun gri, manyetik gri olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
