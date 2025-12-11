Yeni Ford Kuga Active X Türkiye'deki müşterileriyle buluşacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, performansı, bağlanabilirlik özellikleri, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren model, SUV severlere sürüş deneyimi sunuyor.
Şehir içi ve şehirlerarası yollarda maksimum kontrolü sunacak şekilde geliştirilen modelin özgün tasarımı, Active X versiyonunda daha cesur çizgilerle ifade ediliyor.
Ford Kuga'nın tasarımı, Active X versiyonunda daha net ifade ediliyor. Aktif yaşam tarzına uyum sağlayan performansıyla dikkati çeken model, şirketin 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla bu ay Türkiye yollarına çıkacak.
Açılabilir panoramik cam tavanı, ferah bir iç ortam sunarken yüksek teknolojili kullanıcı arayüzüne sahip 13,2 inç orta konsol ekranı ve Ford'un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi; Kuga'nın konforlu ve güvenli bir yolculuk için sunduğu tüm özelliklere kolay erişim sağlıyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan SYNC 4, Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.
Ford uygulaması sayesinde kullanıcılar, yeni Kuga ile nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalabiliyor. Uygulama, kullanıcıyı, uzaktan araç kilitleme, kilit açma ve motoru çalıştırma gibi işlevlerin yanı sıra araç konumu, yakıt seviyesi, lastik basıncı, kilometre bilgisi ve motor yağı ömrü gibi verilere kolayca eriştirebiliyor.