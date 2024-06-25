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Asgari ücrete ara zam olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete temmuzda ara zam tartışmalarına noktayı koydu.

25 Haziran 2024 | 15:37
Son Güncellenme: 25 Haziran 2024 | 15:39
Asgari ücrete ara zam olacak mı? AK Parti'den açıklama

Asgari ücret 1 Ocak 2024'ten itibaren yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükseldi. Ancak enflasyonda devam eden yükseliş temmuzda ara zam olabileceğine ilişkin iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

AK Parti'li Dağ: Öncelik enflasyonla mücadele

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete zam tartışmalarına noktayı koydu.

CNN Türk'e konuşan Dağ, asgari ücrete önümüzdeki ay artış yapılmayacağını, hükümetin enflasyonla mücadeleyi önceliklendirdiklerini söyledi.

Dağ, koronavirüs salgını sonrasında asgari ücrette yılda iki kez zam yapıldığını ancak şimdi ise "esas mücadelenin enflasyonu düşürmek" olduğunu söyledi.

Dağ şunları kaydetti: 

"Hem emekli hem asgari ücret ve hem memur noktasında esas mücadeleyi enflasyonu düşürmek noktasında koymamız lazım... Enflasyonun ilk etapta %20'li %30'lu, sonra tek haneli rakamlara indirdiğimizde sabit gelirlilerin daha da refah içinde olduğu bir süreç koyarız. Bunu hedef belirlemiş durumdayız. 'Temmuz ayında 'asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?' derseniz olmayacağını ifade edebilirim. Enflasyonu düşüşmemiz lazım esas mücadelemiz bu olması lazım."

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