1 Soru 1 Cevap’ta bugünkü konuğumuz Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucu ortağı Avukat Özlem Sezgin oldu. Özlem Sezgin’e Avrupa’nın yakın zamanda güvenli ve minimum kısıtlamalarla seyahat imkanı sağlayacak yeni yapılanması Dijital Yeşil Sertifika’yı sorduk.
1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Özlem Zengin, “Dijital Yeşil Sertifika bir kişinin Covid taşımadığının kanıtı olan AB üyesi ülkelerine giriş pasaportu diyebiliriz” dedi.
Dijital sertifika nerede geçerli olacak? Dijital Yeşil Sertifika süresi olacak mı? Türk vatandaşları faydalanabilecek mi?
Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucu ortağı Avukat Özlem Sezgin, Dijital Yeşil Sertifikası hakkında merak edilenleri yanıtladı.
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