Askerlik yerleri belli oldu! 2026 MSB Şubat dönemi/celbi askerlik yeri sorgulama

Şubat 2026 celbi için beklenen gün geldi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü’nün belirlediği takvime göre, askerlik yerleri bugün (29 Ocak 2026) itibarıyla erişime açıldı. Yedek subay, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki binlerce yükümlü, vatan borcunu ödeyecekleri birlikleri artık öğrenebiliyor.
İşte sonuçların ardından dikkat etmeniz gereken kritik tarihler ve yapılması gerekenler:
2026 Şubat Celbi Sevk Takvimi
Sınıflandırma sonuçlarına göre yükümlüler, aşağıda belirtilen tarihlerde birliklerine sevk edilecekler:
|Yükümlü Grubu
|Sevk Tarihi
|Yedek Subay / Astsubay Adayları ile Er (1. Grup)
|05 Şubat 2026
|Er (2. Grup)
|05 Mart 2026
|Er (3. Grup)
|02 Nisan 2026
Sonuç Sorgulama Sonrası İzlenecek Adımlar
Yeriniz belli olduktan sonra süreci tamamlamak için şu adımları takip etmelisiniz:
Sevk Belgesini Alın (Sülüs): e-Devlet üzerinden "Askerliğim" sayfasından sevk belgenizin çıktısını alın. Bu belge olmadan birliğinize teslim olamazsınız.
Yol ve İaşe Bedeli: Sevk belgenizi aldıktan sonra PTT üzerinden adınıza yatırılacak olan yol ve yemek bedelini, T.C. kimlik kartınızla PTT şubelerinden veya PTTmatiklerden çekmeyi unutmayın.
Katılış Süresi: Sevk tarihinden itibaren ikamet yeriniz ile birliğiniz arasındaki mesafeye göre (800 km altı 1 gün, 800 km üstü 2 gün) yol izniniz bulunur. Sevk belgenizde yazan "Katılış Tarihi" mesai bitimine kadar birliğinize teslim olmanız şarttır.
Birlik Bilgisi ve Hazırlık
Eğitim merkeziniz (acemi birliğiniz) belli olduktan sonra, birliğinizin iklim şartlarına ve fiziksel koşullarına göre hazırlık yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle Şubat celbi kış şartlarının yoğun geçtiği bir dönem olduğu için termal içlik gibi takviyeler hayat kurtarıcı olabilir.
Önemli Not: e-Devlet üzerinde yoğunluk yaşanması durumunda MSB Mobil uygulaması üzerinden daha hızlı sorgulama yapabilirsiniz.