Askerlik yerleri belli oldu! 2026 MSB Şubat dönemi/celbi askerlik yeri sorgulama

Sonuç Sorgulama Sonrası İzlenecek Adımlar

Yeriniz belli olduktan sonra süreci tamamlamak için şu adımları takip etmelisiniz:

Sevk Belgesini Alın (Sülüs): e-Devlet üzerinden "Askerliğim" sayfasından sevk belgenizin çıktısını alın. Bu belge olmadan birliğinize teslim olamazsınız.

Yol ve İaşe Bedeli: Sevk belgenizi aldıktan sonra PTT üzerinden adınıza yatırılacak olan yol ve yemek bedelini, T.C. kimlik kartınızla PTT şubelerinden veya PTTmatiklerden çekmeyi unutmayın.

Katılış Süresi: Sevk tarihinden itibaren ikamet yeriniz ile birliğiniz arasındaki mesafeye göre (800 km altı 1 gün, 800 km üstü 2 gün) yol izniniz bulunur. Sevk belgenizde yazan "Katılış Tarihi" mesai bitimine kadar birliğinize teslim olmanız şarttır.

Birlik Bilgisi ve Hazırlık

Eğitim merkeziniz (acemi birliğiniz) belli olduktan sonra, birliğinizin iklim şartlarına ve fiziksel koşullarına göre hazırlık yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle Şubat celbi kış şartlarının yoğun geçtiği bir dönem olduğu için termal içlik gibi takviyeler hayat kurtarıcı olabilir.