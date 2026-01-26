ARA
  • Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 askerlik celp ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı askerlik hizmeti için beklenen celp ve sevk takvimini resmen duyurdu. Bu kapsamda, asker adaylarının hangi tarihlerde birliklerine teslim olacağı ve görev yerlerinin ne zaman açıklanacağı netlik kazandı. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 askerlik celp ve sevk tarihleri


Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlüler için 2026 yılının ilk büyük celp dönemi olan Şubat celbi sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı askerlik hizmeti için beklenen celp ve sevk takvimini resmen duyurdu. Bu kapsamda, asker adaylarının hangi tarihlerde birliklerine teslim olacağı ve görev yerlerinin ne zaman açıklanacağı netlik kazandı.

Şubat 2026 Celbi ve Sınıflandırma Sonuçları

Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlüler için 2026 yılının ilk büyük celp dönemi olan Şubat celbi sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. MSB tarafından paylaşılan güncel takvime göre:

Sınıflandırma Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 29 Ocak 2026 Perşembe günü e-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Sonuçların İçeriği: Adaylar, bu tarihte hangi eğitim birliğine (kışla) teslim olacaklarını, görev tiplerini (yedek subay, astsubay veya er) ve kesin sevk tarihlerini öğrenebilecekler.

 

Askerlik Sevk Tarihleri 2026

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, belirlenen gruplar halinde silahaltına alınacaktır. 2026 yılı Şubat celbi sevk takvimi şu şekildedir:

Yükümlü GrubuSevk Tarihi
1. Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Erler)5 Şubat 2026
2. Grup (Erler)5 Mart 2026
3. Grup (Erler)2 Nisan 2026

 

 

Bedelli Askerlik 2026 Sonuçları

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler için sonuçlar daha erken, 22 Ocak 2026 tarihinde ilan edildi. Bedelli askerlik yapacak adaylar için ilk sevk tarihi 5 Şubat 2026 olarak belirlenirken, ödemeler ve celp tercihleri doğrultusunda yılın geri kalanına yayılan 10 farklı sevk dönemi oluşturuldu.

Yükümlüler İçin Önemli Notlar

Sevk Belgesi (Sülüs): 1. gruptaki adaylar 29 Ocak'tan itibaren, 2. ve 3. gruptakiler ise sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden belgelerini alabilirler.

Yol ve İaşe Bedeli: Sevk belgesi alındıktan sonra adayların T.C. kimlik numaralarına PTT üzerinden yol ve yemek parası yatırılacaktır.

Gelecek Dönemler: Mayıs 2026 celbi için son başvuru tarihi 28 Şubat 2026'dır.
