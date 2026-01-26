Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı askerlik hizmeti için beklenen celp ve sevk takvimini resmen duyurdu. Bu kapsamda, asker adaylarının hangi tarihlerde birliklerine teslim olacağı ve görev yerlerinin ne zaman açıklanacağı netlik kazandı.

Şubat 2026 Celbi ve Sınıflandırma Sonuçları

Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlüler için 2026 yılının ilk büyük celp dönemi olan Şubat celbi sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. MSB tarafından paylaşılan güncel takvime göre:

Sınıflandırma Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 29 Ocak 2026 Perşembe günü e-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Sonuçların İçeriği: Adaylar, bu tarihte hangi eğitim birliğine (kışla) teslim olacaklarını, görev tiplerini (yedek subay, astsubay veya er) ve kesin sevk tarihlerini öğrenebilecekler.