15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?

19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan yarıyıl tatilinde ilk hafta geride kalırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre okulların açılacağı tarih netleşti.
1 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 15 günlük yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonu tatilinin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders zili ile okullarına dönecekler. Okulların açılmasına 6 gün kaldı.
2026 İkinci Dönem Takvimi
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrencileri yoğun bir ders maratonu beklerken, dönem içindeki tatil tarihleri de şu şekilde planlandı:
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci Ara Tatil: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 (Bu tatil aynı zamanda Ramazan Bayramı ile kesişmektedir).
2025-2026 Eğitim Yılı Sonu (Kapanış): 26 Haziran 2026 Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve sosyal medyada yayılan "ara tatiller kaldırılacak" iddialarına son noktayı koydu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ara tatil uygulamasının verimliliğinin sürekli izlendiği ancak mevcut sistemde herhangi bir değişikliğe gidilmediği, uygulamanın planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre öğrenciler, halihazırda devam eden sömestr tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemde de bir haftalık ara tatil yapma hakkına sahip olacaklar.