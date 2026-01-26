15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve sosyal medyada yayılan "ara tatiller kaldırılacak" iddialarına son noktayı koydu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ara tatil uygulamasının verimliliğinin sürekli izlendiği ancak mevcut sistemde herhangi bir değişikliğe gidilmediği, uygulamanın planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre öğrenciler, halihazırda devam eden sömestr tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemde de bir haftalık ara tatil yapma hakkına sahip olacaklar.