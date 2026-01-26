TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2026 İstanbul TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken, kurada ismi çıkmayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için 5.000 TL'lik başvuru bedeli iade süreci de netleşmiş durumda.

İade Süreci ve Takvimi

Kurada hak sahibi olamayanlar için iade işlemleri, ilgili ildeki kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü içinde başlar. Bankaların işleyişine göre bu süre en geç 10 iş gününe kadar uzayabilmektedir. İade tutarı, herhangi bir kesinti veya komisyon uygulanmadan tam olarak (5.000 TL) geri ödenir.

İade Nasıl Alınır?

İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden gerçekleştirilir:

Online İade Ekranları (Halkbank): Halkbank üzerinden başvuru yapanlar için özel bir "TOKİ İade" ekranı bulunmaktadır. T.C. kimlik numarası ve başvuruda kullanılan cep telefonu bilgileriyle şubeye gitmeden iade talebi oluşturulabilir.

Mobil Bankacılık: Bankada vadesiz hesabınız varsa, ücret genellikle otomatik olarak hesabınıza yansıtılır. Yansımadığı durumlarda uygulama üzerinden iade talebi iletilebilir.

ATM'ler (Kartsız İşlem): Bankada hesabınız olmasa dahi, banka ATM'lerindeki "Kartsız İşlemler > Ödemeler > TOKİ İade" menüsünü kullanarak paranızı çekebilirsiniz.

Banka Şubeleri: Kimlik belgenizle birlikte başvuruyu yaptığınız bankanın herhangi bir şubesine giderek iade tutarını nakit olarak alabilirsiniz.