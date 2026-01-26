TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2026 İstanbul TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı, 26 Ocak – 1 Şubat 2026 haftasında da tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda yürütülen süreçte, takvim haftalık olarak güncellenerek vatandaşların erişimine sunuluyor.
TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında yürüttüğü kura çekimlerinde, başvuruların en yoğun olduğu üç büyükşehir (İstanbul, Ankara ve İzmir) için taslak takvim şekillenmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda ilerleyen süreçte, büyükşehir kuralarının projenin final aşamasına doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Büyükşehirler için geri sayım sürerken, bu hafta (26 Ocak – 1 Şubat) kura çekimi yapılacak iller Bakan Murat Kurum tarafından şu şekilde duyuruldu:
27 Ocak Salı: Kilis (1.170 konut)
28 Ocak Çarşamba: Sinop (947 konut)
29 Ocak Perşembe: Niğde (2.604 konut)
30 Ocak Cuma: Aksaray (2.353 konut), Ordu (3.334 konut), Karabük (1.600 konut)
31 Ocak Cumartesi: Samsun (6.397 konut), Nevşehir (2.368 konut), Bartın (1.620 konut)
Kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Çekilişlerin hemen ardından hak sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet ("Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama") veya toki.gov.tr adresi üzerinden sonuçları kontrol edebiliyor.
Kurada hak sahibi olan vatandaşlar için konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken, kurada ismi çıkmayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için 5.000 TL'lik başvuru bedeli iade süreci de netleşmiş durumda.
İade Süreci ve Takvimi
Kurada hak sahibi olamayanlar için iade işlemleri, ilgili ildeki kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü içinde başlar. Bankaların işleyişine göre bu süre en geç 10 iş gününe kadar uzayabilmektedir. İade tutarı, herhangi bir kesinti veya komisyon uygulanmadan tam olarak (5.000 TL) geri ödenir.
İade Nasıl Alınır?
İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden gerçekleştirilir:
Online İade Ekranları (Halkbank): Halkbank üzerinden başvuru yapanlar için özel bir "TOKİ İade" ekranı bulunmaktadır. T.C. kimlik numarası ve başvuruda kullanılan cep telefonu bilgileriyle şubeye gitmeden iade talebi oluşturulabilir.
Mobil Bankacılık: Bankada vadesiz hesabınız varsa, ücret genellikle otomatik olarak hesabınıza yansıtılır. Yansımadığı durumlarda uygulama üzerinden iade talebi iletilebilir.
ATM'ler (Kartsız İşlem): Bankada hesabınız olmasa dahi, banka ATM'lerindeki "Kartsız İşlemler > Ödemeler > TOKİ İade" menüsünü kullanarak paranızı çekebilirsiniz.
Banka Şubeleri: Kimlik belgenizle birlikte başvuruyu yaptığınız bankanın herhangi bir şubesine giderek iade tutarını nakit olarak alabilirsiniz.
TOKİ’nin İstanbul için belirlediği bu güncel fiyatlar ve ödeme planı, özellikle konut sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir mali tablo çiziyor. Belirlenen taksit tutarları, İstanbul'daki ortalama kira fiyatlarının oldukça altında kalarak projeyi oldukça cazip hale getiriyor.
İstanbul Sosyal Konut Ödeme Tablosu (240 Ay Vade)
|Konut Tipi
|Büyüklük
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m2
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|7.313 TL
|2+1 (Küçük)
|65 m2
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|9.188 TL
|2+1 (Büyük)
|80 m2
|2.950.000 TL
|295.000 TL
|11.063 TL
Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar
Taksit Artış Oranı: TOKİ sosyal konut projelerinde taksitler genellikle memur maaş artış oranına göre yılda iki kez güncellenmektedir. Bu durum, uzun vadede taksit tutarlarının sabit kalmayacağı anlamına gelir.
Teslim Tarihi: Ödemeler genellikle sözleşme imzalanmasıyla başlar ancak anahtar teslimi konutların inşaat tamamlanma oranına göre değişkenlik gösterebilir.
Cayma Hakkı: Kurada hak sahibi olan ancak ödeme planını uygun bulmayan vatandaşlar, sözleşme imzalama aşamasında haklarından vazgeçebilirler. Bu durumda yedek listedeki adaylar sıraya alınır.