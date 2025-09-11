Astor Enerji'den bilanço değerlendirmesi

Türkiye'nin transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji AŞ'nin toplam gelirlerinde yurt dışı satışların payı yılın ilk yarısında yüzde 50'nin üzerine çıktı. Şirket, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Buna göre, Astor Enerji'nin yılın ilk yarısında net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla yaklaşık 1,9 milyar liraya ulaştı.

Yurt dışı satışlar ise önceki yıla göre yüzde 10 artışla 6,7 milyar lirayı aştı. Böylece ihracatın toplam gelirler içindeki payı 2024 sonunda yüzde 38 iken, 2025'in ilk yarısında yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Avrupa Birliği ülkeleri toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin payı yüzde 25, Birleşik Krallık'ın payı ise yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

- Karlılık marjında yükseliş

İkinci çeyrekte satış gelirleri yatay seyretmesine rağmen şirketin karlılık göstergeleri güçlendi. Brüt kar marjı yüzde 43'e, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 37'ye yükseldi. Astor Enerji'ye göre bu artış, üretim ve operasyonel süreçlerde sağlanan verimlilikten kaynaklandı.

Yılın ilk yarısında 38 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, üretim kapasitesini ve teknolojik dönüşümünü güçlendirirken çalışan sayısını da 232 kişi artırarak 2 bin 354'e çıkardı.

Elektrikli araç şarj altyapısına yatırımlarını sürdüren Astor Enerji, 30 Haziran itibarıyla 45 ilde 595 şarj ünitesini devreye aldı.

Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, toplantıda yaptığı sunumda, "2025 yılının ilk yarısında finansal ve operasyonel performansımızı güçlendirdik. Yurt dışı satışlarımızın toplam gelirlerde yüzde 50'ye ulaşması, global pazarlardaki konumumuzu daha da sağlamlaştırdı. Önümüzdeki dönemde kapasite artırımı, yeni yatırımlar ve AR-GE çalışmalarımızla büyümemizi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.