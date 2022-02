The National News haber sitesine göre, 24 yaşındaki Dinesh SP ve 23 yaşındaki Janaganandhini Ramaswamy, dün Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde geleneksel bir törenle evlendi.

Çift, Kovid-19 salgını nedeniyle misafir sayısı 100 ile sınırlı olduğundan düğünlerini sanal dünyada yapmaya karar verdi.

Yaklaşık iki saat süren “Asya’nın ilk metaverse evliliği” olarak adlandırılan kutlamaya meraklı yabancılar da katıldı.

Kendilerini Harry Potter hayranı olarak tanıtan çift, TardiVerse adlı teknoloji girişiminin yardımıyla resepsiyon için Hogwarts temalı bir meta veri deposu kurdu.

Dinesh, “Büyük günümü sınırlı konuklarla mahvetmek istemedim, bu yüzden metaversede bir parti vermeyi ve dünyanın dört bir yanından özel günümüze katılabilecek insanları davet etmeyi düşündüm.” dedi.

TardiVerse’in sahibi Vignesh Selvaraj, “Heyecan verici bir deneyimdi. Resepsiyona yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bu alanı yaratmak için günler ve geceler harcadım ve böyle büyük bir başarı olduğu için gurur duyuyorum.” diye konuştu.

I feel so proud and blessed that I have seen and taken advantage of many great opportunities in this world before millions of people have seen them, Beginning of something big! India’s first #metaverse marriage in Polygon blockchain collaborated with TardiVerse Metaverse startup. pic.twitter.com/jTivLSwjV4

— Dinesh Kshatriyan 💜 (@kshatriyan2811) January 11, 2022