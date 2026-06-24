Türk kültüründe atın güç, sadakat ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirten Demirçelik, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün vizyonuyla at, yalnızca bir spor unsuru değil modern toplum ve kültürün gelişiminin önemli bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Onun öncülüğünde başlayan Gazi Koşusu, 100 yıllık geçmişiyle Türk atçılığının en önemli miraslarından biridir.

Bu eserler kullanım ömrünü tamamlamış metal parçalarının yeniden hayat bulmasıyla oluşturulmuştur. Her metal parça geçmişten gelen bir hatırayı, her kaynak izi ise emeği temsil etmektedir. Bir zamanlar farklı görevlerde kullanılan bu malzemeler bugün Cumhuriyet'in değerlerini taşıyan ve sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çeken bir sanat eserine dönüşmüştür."