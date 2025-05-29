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Avcılar gişelerinde ‘Serbest Geçiş Sistemi’ devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi'nin (SGS) devreye alındığını bildirdi.

29 Mayıs 2025 | 12:04
Avcılar gişelerinde ‘Serbest Geçiş Sistemi’ devreye alındı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu gişelerde uygulamaya koyulan sisteme ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR 3,5 GÜNDE TAMAMLANDI

Uraloğlu, trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerine işaret ederek, Avcılar gişelerinde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını, 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını kaydetti.

Saha düzenleme çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışı büyük ölçüde rahatladı. Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için SGS'yi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ NOKTALAR DEVREYE ALINACAK

Uraloğlu, otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan SGS'yi Türkiye'deki toplam 106 gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini ifade etti.

Vatandaşların yaşadıkları trafik sorunlarını en az seviyeye düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde SGS'yi devreye almıştık. Avcılar'dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025'in sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz."

 

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