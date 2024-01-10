Avrupa genç girişimcilerinin başkanlığı Türkiye’ye geliyor

10-12 Ocak tarihleri arasında Porto’da yapılacak seçimlere Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa’nın en güçlü sivil toplum organizasyonlarının da desteğini alarak tek liste ile gireceklerini kaydeden Yıldırım, “Avrupa ülkelerinin önde gelen sivil kuruluşlarının temsil edildiği konfederasyonda 2020 yılında da başkan seçildim. 2021 yılında ise Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Başkanlığım döneminde Doğu ve Batı Avrupa’yı temsil eden, birbirine rakip olan bu iki konfederasyonu 3 sene süreyle ortak çalışma anlaşması ile birleştirdik. Bu Türkiye’nin gücünün bir göstergesi. Çok olağandışı bir gelişme olmazsa başkanlığı bir kez daha ülkemize getireceğiz” dedi.

"Yeni dönemde TÜGİAD daha güçlü olacak"

Nisan ayında yapılan genel kurulda katılan üyelerin tamamının oyunu alarak TÜGİAD Başkanlığına seçilen Gürkan Yıldırım, bu yıl 37. yılını dolduran TÜGİAD’ın 410’u aktif, 500’ü onursal olmak üzere bine yakın üyesi ile 450 binin üzerinde istihdam yarattığını, 60 milyar dolarlık yurt içi ve yurt dışı ticaret hacmi ile Türkiye Gayrı Safi Milli Hasılası’nın yüzde 8’lik kısmını temsil ettiğini belirtti. Üyelerinin 100'ü aşkın ülkeye yaptıkları 26 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü hatırlatan Yıldırım, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projeleri şöyle açıkladı:

İlk olarak derneğimizin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalara hız verdik.

Ekim ayında; on binlerce genç girişimciyi kapsayan ve ülkemizi sadece TÜGİAD’ın temsil ettiği G20 Genç Girişimciler İttifakı liderlerini, İstanbul’da bir araya getirdik ve üyelerimizle ikili görüşmeler yapmalarını sağladık. Kasım ayında Selanik’e bir ticaret heyeti düzenleyerek ve Selanik Ticaret Odası üyeleriyle üyelerimizi bir araya getirdik. Deprem bölgesine yapılacak yurtdışı hibe fonların, ülkemize en üst seviyede getirilmesi girişimlerde bulunduk. Bunun için de iktisadi işletmemizi tamamladık. Bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlayacak, yurtdışından paydaşlarımızla birlikte eğitim olanakları ve altyapı yatırımlarına destek olacağız. Uluslararası iş birliklerini geliştirmek için ticaret heyetlerine devam ediyoruz. 16-20 Ocak tarihleri arasında 30 üyemizle birlikte Dubai’ye giderek ikili görüşmelerde bulunacağız.

“Türkiye’nin 7 bölgesinde Dünya’nın her kıtasında olacağız”

TÜGİAD, dünya genelinde 18’den fazla ülkede temsilciliği ve İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Eskişehir ve Ege şubeleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılında bölgesel çalışmalara ağırlık vererek her bölgede bir temsilcilik oluşturacaklarını kaydeden Gürkan Yıldırım, “Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz şubelerini de hizmete açarak, 2025 yılı sonuna kadar 7 bölgede şubeleşmemizi tamamlayacağız. Sayıları 18’i bulan yurt dışı temsilciliklerimizi de şubelere dönüştüreceğiz. 2024 yılı sonuna kadar Balkanlarda, Çin’de ve Birleşik Krallık’ta ilk üç şubemizi açacağız. 2025 yılı içinde de kalan tüm kıtalarda bir şubemiz olacak ve ülkeler arası ilişkileri o şubeler üzerinden yürüteceğiz. Çin’de güzel ilerliyoruz, Balkanlar’da çalışmalarımızı yarıladık. Çok kısa sürede hem içeride hem dışarıda çok güçlü bir yapıya ulaşacağız”

"Türk Devletleri ile ticaret hacmimizi artıracağız"



Türk Devletlerini bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı’nın siyasal açıdan öneminin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli bir potansiyel barındırdığına işaret eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Türk Devletleri’nde bir koordinatörlük oluşturmak için öncülük ettiğini söyledi. Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

“Üye ülkelerin yaklaşık 300 milyonluk nüfusu, 4.5 milyon km² coğrafyası ve 2 trilyon dolara yakın ekonomik potansiyeli bulunan Türk Devletler Teşkilatı, geleceğin gücünü temsil ediyor. AB ve ABD’ye olduğu kadar, Türk Devletleri ve Orta Asya’ya da büyük önem veriyoruz. Kırgızistan Temsilcimiz Cemal Ersoy’u Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirdik. Kuracağımız koordinatörlük ile de üyelerimizin ve genç girişimci iş insanlarımızın bölgeye ilgisini çekmek için bir dizi projeyi hayata geçireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerden de ülkemize yatırım çekmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Başta enerji olmak üzere, savunma sanayi, inşaat, teknoloji, hizmet gibi birçok sektörde ciddi iş birlikleri yapabiliriz.”

"Devletimiz yurt dışındaki başarılı iş insanlarından daha fazla faydalanmalı"

Türk iş insanlarının dünyanın hemen her bölgesinde çok başarılı işlere imza attığına dikkat çeken TÜGİAD Başkanı, “DEİK, TİM gibi kurumlara ek olarak, yurt dışında yaşayan, yereldeki ilişkileri kuvvetli iş insanlarından Türk firmalarının dışarıdan daha fazla iş alması için faydalanılabilir. Bu insanlar, kendi lobisini kullanarak, işin Türk şirketlere gelme noktasında faydası olur. Devlet bizim gibi dünya genelinde 60 iş insanını tespit etse ve bir fiil bu insanlar üzerinden çalışılsa yeni modeller oluşturulsa daha iyi sonuç alınır” önerisinde bulundu. Türk şirketlerinin yurt dışındaki büyük projeleri almasındaki en büyük engel kur olduğunu belirten Yıldırım, “Kur yüksek, cirolar TL girdiler ile düştü. Finansal yeterliliğe sahip olmayan firmalar, bu projeleri almakta zorlanıyor. 2023'ü zor geçirdik ancak 2024'ten ise umutluyuz. Çünkü atılan adımların olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.