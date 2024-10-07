Avrupa ve Türkiye pazarları için ilk Prometeon markalı lastiklerin üretimi başlıyor

Avrupa ve Türkiye pazarında kullanılacak Prometeon markalı Serie 02 lastiklerin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Prometeon markalı lastikler, Mısır'da Serie 02'nin üretimi ve dağıtımı ile başlayan genişlemesini Afrika ve Orta Doğu pazarları için sürdürüyor. Prometeon ürün markasına geçiş hem Avrupa'da hem de Türkiye'de kademeli olarak gerçekleşecek ve bölgesel uygulamalar için geliştirilen yeni R02 modeller, ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

Etkinlikte konuşan Righi, Prometeon markalı Serie 02 tanıtımının, şirketlerinin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini belirtti.

Righi, bu etkinliğin markalarının tanıtımı yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydederek, 'Önümüzdeki yıllarda Grup olarak müşteri ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt veren ürün ve hizmetler sunma, karşılıklı güven ve saygıya dayanan bir iş ortaklığı yaklaşımını benimseme hedefiyle çalışacak, hem endüstriyel hem de ticari alanlarda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yeni Prometeon Serie 02 Kocaeli fabrikasında üretilecek

Yeni Prometeon Serie 02, grubun Türkiye'deki Kocaeli fabrikasında üretilecek. Bu tesis aynı zamanda İtalya, Brezilya ve Mısır'daki AR-GE merkezlerinin yanı sıra şirketin 2021 yılında yenilenmiş ve modernize edilmiş olan AR-GE Merkezine de ev sahipliği yapıyor.

1960'ta kurulan fabrika, 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Fabrika, yıllık 1 milyon 850 bin lastik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin kamyon ve otobüs lastik üretim merkezi konumunda. Üretiminin yüzde 50'den fazlası Avrupa başta olmak üzere 87 ülkeye ihraç eden fabrikaya son yedi yılda 185 milyon avrodan fazla yatırım yapıldı.

ISO 50001 enerji sertifikasına sahip olan Kocaeli fabrikasındaki üretim süreçleri, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan enerji verimliliği kriterlerini karşılıyor.

Kocaeli üretim tesisi ayrıca yakın zamanda Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyon (ISCC) kuruluşundan ISCC Plus sertifikası aldı. ISCC Plus ile Prometeon, kullandığı malzemelerin biyolojik bazlı, biyo-döngüsel ve döngüsel kaynaklardan geldiğini sertifikalandırıyor.

Prometeon'un üretimden satışa kadar tedarik zincirinin tamamında çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen yeşil stratejisi doğrultusunda, Serie 02 de çevresel sürdürülebilirlik kriterleri ile geliştirildi. Bu kapsamda Prometeon, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen son IAA Transportation etkinliğinde, yüzde 80 geri dönüştürülmüş ve sertifikalı malzemelerden veya yenilenebilir kaynaklı malzemelerden oluşan, A sınıfı yuvarlanma direncine sahip ilk Prometeon markalı Coach otobüs lastiği Prometeon C02'yi tanıttı.