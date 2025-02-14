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  • Avrupa'ya ihracat hız kesmedi: Ocakta 100 milyar doları geçti

Avrupa'ya ihracat hız kesmedi: Ocakta 100 milyar doları geçti

Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı, bölgedeki ekonomik durgunluk ve kırılganlıklara karşın ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 10 milyar 320,1 milyon dolara ulaştı.

14 Şubat 2025 | 14:39
Avrupa'ya ihracat hız kesmedi: Ocakta 100 milyar doları geçti

Ukrayna-Rusya Savaşı ile artan jeopolitik gerilim, enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı para politikası gibi riskler Avrupa'da ekonomik kırılganlıkları artırıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çapta sürdürdüğü tarife tehditleri ile ek gümrük vergilerinin olası etkileri de bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avrupa tarafında meydana gelen bu olumsuzlara karşın, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için atılan karşılıklı adımlar Türkiye'nin yaptığı ihracat verilerine olumlu yansıdı.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 48'İ AVRUPA ÜLKELERİNE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolara ulaştı. Avrupa ülkeleri Türkiye'nin ihracatında öne çıkarken, bölgeye yapılan dış satım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artışla 10 milyar 320,1 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl ocak ayında bölge ülkelerine 9 milyar 632,6 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Böylece, Türkiye'nin ocak ayındaki toplam ihracatının yüzde 48'inin bu bölgeye gerçekleştirildiği hesaplandı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ BAŞI ÇEKTİ

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında otomotiv endüstrisinin 2,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 752,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 676,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ve 591,8 milyon dolarla çelik izledi.

Ülkelere göre bakıldığında ise en fazla dış satım 1,6 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 910,5 milyon dolarla İtalya, 795,7 milyon dolarla Fransa ve 774 milyon dolarla İspanya takip etti.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

Avrupa'ya yapılan ihracatın illere göre dağılımı incelendiğinde ise İstanbul'un ilk sırada yer aldığı görüldü. İstanbul'dan Avrupa ülkelerine geçen ay 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul'u, 1,4 milyar dolarla Kocaeli, 948,8 milyon dolarla Bursa, 625,1 milyon dolarla İzmir, 419,2 milyon dolarla Ankara, 385,7 milyon dolarla Sakarya izledi. AA

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