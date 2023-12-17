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Aylık 54 eurodan başlıyor: Fransa'dan elektrikli otomobil fırsatı

Fransa, dar gelirlilerin elektrikli araçlara erişimini artırmak için aylık 100 euro gibi rakamlarla hayata geçecek yeni bir sosyal kiralama sistemi başlatıyor.

17 Aralık 2023 | 23:37
Son Güncellenme: 17 Aralık 2023 | 23:43
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Aylık 54 eurodan başlıyor: Fransa'dan elektrikli otomobil fırsatı

Fransız hükümeti, emisyonları azaltmaya yönelik ulusal stratejisinin bir parçası olarak, Mon Leasing Electrique adlı bir program başlatıyor. Fransız hükümeti projeyle elektrikli araçların uzun vadeli kiralanmasına yönelik bir destek sistemi kuruyor. Plana göre başvuru koşullarını sağlayan kişiler elektrikli bir araç için üç yıl boyunca her ay 100 Euro veya daha az ödeme yapabilecek. 3 yılın ardından sözleşme sahibi aracı iade edebilecek ya da kalan tutarı ödeyip satın alacak. Sözleşme aynı zamanda sigorta masraflarını da karşılayarak ölüm, sakatlık veya işsizlik durumunda iptali mümkün kılıyor.

Başbakan Elisabeth Borne sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Aylık 100 Euro karşılığında bir elektrikli otomobil Başkan Emmanuel Macron'un taahhüdüydü. 1 Ocak'tan itibaren bu gerçek olacak" dedi.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Program, normalde elektrikli araç satın almaya gücü yetmeyecek olan düşük gelirli haneleri hedefliyor. Programa başvuruda bulunmaları şartları şöyle:

-Fransa'da sabit bir adrese sahip olmak,
-İş yerinden en az 15 kilometre uzakta yaşıyor olmak ve işe gitmek için arabaya ihtiyaç duymak.
-Her yıl iş için arabayla en az 8.000 kilometre yolculuk yapmak
-Yıllık gelirin en fazla 15.400 Euro (16.815 ABD Doları) olması.
 

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR

Projeye göre satın alma fiyatı 47.000 Euro'ya eşit veya daha az olmalı. Ayrıca aracın ğırlığı 2.400 kg'a eşit veya daha az olmalı. Projenin sitesined bazı örnek modeller şöyle paylaşılmış:

AYLIK 54 EURO'DAN BAŞLIYOR

Fransız otomobil siteleri de projeyi haberleştirmiş. Fransız medyasına göre sosyal kiralama ücret en düşük aylık 54 eurodan başlıyor.

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