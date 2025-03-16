ARA
DOLAR
36,69
0,44%
DOLAR
EURO
39,73
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
3521,07
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
10840,59
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Babasından öğrendiği meslekle fabrika sahibi oldu

Konya'da yaşayan 33 yaşındaki Sefer Harmankaya'nın 8 yıl önce kurduğu fabrikada üretilen hidrolik lift ve traktör yedek parçaları, yurt dışına da gönderiliyor.

16 Mart 2025 | 22:52
Babasından öğrendiği meslekle fabrika sahibi oldu

AA'nın haberine göre Sefer Harmankaya, çocuk yaşta atölyeye ilgi duymaya başladı. Hidrolik ustası babasının mesleğine gönül veren Harmankaya, talaşlı imalatı öğrenmek için sanayide firmalarda çalıştı.



Hidrolik lift ve traktör yedek parçası üzerine 2017'de firmasını kuran Harmankaya, fason ve iç piyasanın ihtiyacına yönelik üretim gerçekleştiriyor.
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 bin metrekarelik kapalı alanda üretim kapasitesini artıran şirket, ihracat payını da artırmak istiyor.
Harmankaya, AA muhabirine, iş hayatında elde ettiği başarının arkasında inanç ve azmin olduğunu söyledi.

Babasının mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Harmankaya, "Küçük yaşta CNC tezgahında talaşlı imalatı öğrendim, piyasada da çalıştım. Babam eski sanayici, hidrolik üzerine usta. Onun kattığı değerlerle bu işe yöneldik. Hidrolik ve traktör sektörünü de seviyorum. Bundan dolayı bu işi yapmaya karar verdim. Öncelikle fason üretmeye başladık. Daha sonrasında seri üretime geçtik." diye konuştu.



- Yurt dışı pazarına ağırlık veriyor

Harmankaya, üretim ve dağıtım ağını genişleterek yurt dışı pazarına da ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Hidrolik lift ve traktör yedek parça imalatının yanı sıra krom kaplı mil üretimimiz de var. 8 ülkeye ihracatımız söz konusu. İç piyasada yerli üretimi yapılan traktörlere tedarik sağlıyoruz. 10 santimetreden 6 metreye kadar silindir üretimimiz var. Traktör orta kol liftleri üretiyoruz. 2 bin metrekare alanda üretime başladık. 27 bin metrekarelik kapalı alanda 120 kişiyle üretim yapıyoruz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 3519,22 0,39%
  • ALTIN ONS 2985 -0,14%
  • BIST 100 10840,59 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,635 0,531%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43834 0,09116%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,8696%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6701 0,3874%
  • EURO/DOLAR 1,0879 0%
  • EURO/TURK LIRASI 39,7289 -0,2199%
  • STERLIN/DOLAR 1,29335 -0,14284%
Borsa Haberleri
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
GERİ
İLERİ
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL