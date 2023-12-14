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Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaz saati uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi

14 Aralık 2023 | 12:35
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Bakan Bayraktar'dan yaz saati açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yaz saati uygulaması ile ilgili gelen soruya Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, yaz saati açıklamasının ardından maden ihracatları hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatımızı, 2022 yılında 10 kat artırarak 6,5 milyar dolara çıkardık ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca, 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde binde 8 olan madenciliğin payını yüzde 75 arttırarak 2022 yılında yüzde 1,4'e yani 210 milyar liraya yükselttik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkarmak" dedi.

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