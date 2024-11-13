Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ederken, piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı dile getirilmeye başlandı. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşırken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.

Işıkhan, 2016'da başlattıkları Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttiklerini anımsatarak bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini söyledi.

Memur ve memur emeklilerine bu yıl verilen ve gelecek yıl verilecek zam oranlarını hatırlatan Işıkhan, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamlarla, en düşük devlet memuru aylığının 39 bin 177 liraya yükseltildiğini, Aralık 2002 ila Temmuz 2024 döneminde en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 279'a ulaştığını bildirdi.

Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

"Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

En düşük emekli aylığını temmuz ayında 12 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, en düşük emekli aylığı uygulamasının, prim ödeme günü ve prim miktarına bağlı olarak daha düşük seviyeden aylık alan emeklilerin aylıklarının yükselmesini sağladığını ve emeklilerin çok azının bu seviyeden aylık aldığını söyledi.

Işıkhan, 2002'den bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlandığına işaret ederek, "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların, aylık 600 lira GSS primi ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabildiklerini anımsatan Işıkhan, "Ağustos ayı itibarıyla bu kapsamda ödeme gücü olmayan 6,1 milyon kişinin GSS primini devletimiz karşılamıştır. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam ödemenin 103,9 milyar lira olacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.