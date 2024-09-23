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Bakan Işıkhan'tan MEB'e 30 bin temizlik işçisi alımı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca 30 bin temizlik işçisi alınmasıyla ilgili, "30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde." dedi.

23 Eylül 2024 | 16:20
Bakan Işıkhan'tan MEB'e 30 bin temizlik işçisi alımı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İş Dünyası İstişare Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınacak 30 bin temizlik işçisiyle ilgili soru üzerine Işıkhan, "30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Koşullarını valiliklerimiz belirliyor, işbirliği içerisinde." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, günlük 566 lira 73 kuruş olarak belirlenen İşgücü Uyum Programı harçlığının az bulunduğuna ilişkin soruya da "Ücretin artırılması noktasında bir çalışma içerisindeyiz." cevabını verdi.

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