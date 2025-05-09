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Bakan Kacır: Sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayiciyi desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadesini kullandı.

09 Mayıs 2025 | 15:34
Bakan Kacır: Sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretim endeksinin martta yıllık bazda yüzde 2,5 ve aylık yüzde 3,4 yükseldiğini bildirdi.

En büyük artışın yıllık yüzde 4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretiyor, Türkiye yükseliyor. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."

 

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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
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