Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yaptığı açıklamada yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu. Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organiza sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak. Twitter’dan açıklama yapan Fahrettin Koca, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.