Sağlık Bakanı Koca, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından kademeli normalleşmeye dair açıklamalarda bulundu. Koca’nın açıklamaları şöyle:

“Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak” ifadelerini kullandı.

Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2021