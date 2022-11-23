Bakan Kurum'dan Düzce'deki hasarlı bina sayısına ilişkin açıklama

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespiti yapıldığını belirterek, "Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor." dedi.



Kurum, açıklamalarından başlıklar şöyle:



"321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor."



Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek."



"Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor."



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