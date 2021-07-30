Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var.” diyerek, yangınların 57’sininin kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Marmaris’teki orman yangını ile ilgili, Bakan Pakdemirli, “Marmaris’teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.”dedi.

“Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor”

Bakan Pakdemirli, “Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır.” ifadesini kullandı.

Pakdemirli, “Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim.” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini başlatıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, “Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak.” dedi.