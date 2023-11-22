ARA
Bist 100
8015,53
-0,39%
Bist 100
Dolar/TL
28,8216
0,1393%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4459
-0,011%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0911
-0,0101%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1856,04
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu... Döviz getirene vergi indirimi

Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu... Döviz getirene vergi indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını açıkladı.

22 Kasım 2023 | 10:22
Son Güncellenme: 22 Kasım 2023 | 12:00
0
Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi duyurdu... Döviz getirene vergi indirimi

Şimşek, AA muhabirine, hayata geçirecekleri yeni reform paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulanan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, programla, fiyat istikrarını kalıcı tesis etmenin, yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını desteklemenin, cari işlemler dengesini iyileştirmenin ve bütçeyi sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklarla finanse etmenin, öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Şimşek, bu çerçevede, para, maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütecek üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformları hayata geçireceklerine işaret ederek, vergi alanında da Orta Vadeli Program'da belirttikleri politikalara yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bu çalışmaların bir kısmını önceliklendirdiklerini ve konunun yakın zamanda Meclis gündemine geleceği bilgisini veren Şimşek, şöyle konuştu:

"Paketle ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. Ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracağız. İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız. Uygulama, imalatçı veya tedarikçi kurumların, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleri için geçerli olacak."

"Kâr payının tümünün ülkeye getirilmesi şartı"

Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik edecek uygulamanın detaylarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz. Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için yüzde 5'e düşürüyoruz."

Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceklerini de ifade etti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1856,04 0,33%
  • ALTIN ONS 2002,92 0,19%
  • BIST 100 8015,53 -0,39%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8216 0,1393%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4459 -0,011%
  • EURO/USD 1,0911 -0,0101%
  • INGILIZ STERLINI 1,25354 -0,00758%
  • JAPON YENI 148,988 0,4%
  • KANADA DOLARI 1,3708 0,07008%
  • RUS RUBLESI 88,104 -0,0465%
Günün En Çok Okunanları
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 yeni kadro
GERİ
İLERİ
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL