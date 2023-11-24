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Bakan Şimşek'ten KKM ve döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası Türkiye'nin varlıklarına talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. Kur korumalı mevduat sisteminde vergi istisnasının önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini açıklayan Şimşek, kur hedeflerinin olmadığını kaydetti.

24 Kasım 2023 | 16:13
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Bakan Şimşek'ten KKM ve döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şemşek, Bloomberg'e özel açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. Şimşek, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Döviz kuruna ilişkin konuşan Şimşek, bir kur hedeflerinin olmadığını ve dalgalı kur rejimi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım."

Şemşek, bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını belirtti.

"KKM'DE VERGİ İSTİSNASI SENEYE DEĞERLENDİRİLECEK"

Şimşek, kur korumalı mevduat sisteminde vergi istisnasının önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Şimşek, kamu bankalarına sermaye artırımının gündemde olmadığını kaydetti.

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