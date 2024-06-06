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Bakan Şimşek'ten net rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

06 Haziran 2024 | 15:37
Bakan Şimşek'ten net rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini aktardı.

Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

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'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
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