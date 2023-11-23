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Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerin güçlendiğini ve ülke risk priminin düştüğünü belirtti.

23 Kasım 2023 | 20:38
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Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerin güçlendiğini ve ülke risk priminin düştüğünü belirterek, "Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700'ün üzerinde olan Türkiye’nin risk primi bugün 330'lar seviyesine geriledi." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, fiyat istikrarının sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olduğunu bildirdi.

Uygulanan politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerin güçlendiğini ve ülke risk priminin düştüğüne işaret eden Şimşek, bugün açıklanan verilere göre, TCMB brüt rezervlerinin eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

"Yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte kararlıyız"

Şimşek, mayısta 700'ün üzerinde olan Türkiye'nin risk priminin, bugün 330'lar seviyesine gerilediğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız. Bu çerçevede, Eximbank'ın sermayesi güçlendirilirken, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredi faizlerine üst sınır getirerek, iskonto oranını azami yüzde 25,9'da sabit tuttuk. TCMB yeni YTAK (Yatırım taahhütlü avans kredisi) programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis etmiştir."

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