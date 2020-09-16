İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını bildirdi.

Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen “Gelecek Evinde Şekillenecek” projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.

Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarında yüklenecek *

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken ‘ehliyetin yoksa sana ceza yazarım’ demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz.”