Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin üretim gücünden ve sanayisinden bağımsız” dedi.

Salgına rağmen, bu yılın ocak-ağustos döneminde yatırım talebinin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla olduğunu belirten Varank, “Uyguladığımız politikalarla Türkiye’yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardık” dedi.

Varank, “Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır” diye konuştu.

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