ARA
DOLAR
46,41
-0,02%
DOLAR
EURO
53,25
0,15%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'e yeni oyuncular geliyor: Borsa İstanbul'dan endeks revizyonu

BIST 100'e yeni oyuncular geliyor: Borsa İstanbul'dan endeks revizyonu

Borsa İstanbul, üçüncü çeyrek endeks revizyonlarını duyurdu. BIST 100'de üç şirket endeks dışı kalırken üç yeni hisse listeye dahil edildi. BIST 50'de ise dört şirketin yerini yeni şirketler aldı. Değişiklikler 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

BIST 100'e yeni oyuncular geliyor: Borsa İstanbul'dan endeks revizyonu

Borsa İstanbul, 1 Temmuz 2026 - 30 Eylül 2026 dönemini kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin endeks değişikliklerini duyurdu. Açıklanan revizyonlar kapsamında BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde önemli değişikliklere gidilirken, BIST 30 endeksinin mevcut yapısı korundu.

BIST 30’da herhangi bir pay çıkarılmayacak

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan dönemsel endeks değişikliklerine göre, BIST 30 Endeksi'nde herhangi bir pay çıkarılmayacak. Endeksin mevcut kompozisyonu korunurken, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Halk Bankası (HALKB) ve Ülker Bisküvi (ULKER) yedek paylar olarak belirlendi.

BIST 50'de dört şirket ayrılıyor

Üçüncü çeyrek döneminde BIST 50 Endeksi'nde dört şirket endeks dışında kalacak. Endeksten çıkarılacak paylar Arçelik (ARCLK), Doğuş Otomotiv (DOAS), Mavi Giyim (MAVI) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) oldu.

Bu şirketlerin yerine endekse Eczacıbaşı İlaç (ECILC), Efor Yatırım (EFOR), Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) ve Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) dahil edilecek.

BIST 100'de üç hisse endekse veda ediyor

Yatırımcıların en yakından takip ettiği BIST 100 Endeksi'nde ise üç şirket endeks dışında kalacak. Anadolu Grubu Holding (AGHOL), TAB Gıda (TABGD) ve Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) yeni dönemle birlikte BIST 100'den çıkarılacak.

BIST 100'de üç yeni hisse dönemi

Bu şirketlerin yerine Odine Teknoloji (ODINE), Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) ve Esenboğa Elektrik (ESEN) BIST 100 Endeksi'ne dahil edilecek.

Borsa İstanbul'un açıkladığı değişiklikler 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacak. Endeks revizyonları, şirketlerin piyasa değeri, fiili dolaşımdaki pay oranı ve işlem hacmi gibi kriterler dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Etiketler
yeni hisseler borsa Borsa İstanbul Haberleri BIST100 BIST30 BIST50 hisse
İlgili Haberler
Gündeminde 141 milyon dolarlık yatırım var
Gündeminde 141 milyon dolarlık yatırım var
Türkiye’ye 10,8 milyar Euro’luk biyoteknoloji fırsatı
Türkiye’ye 10,8 milyar Euro’luk biyoteknoloji fırsatı
Borsa uçtu, altın frene bastı: İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Borsa uçtu, altın frene bastı: İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Devlet tahvillerine stopaj uygulaması uzatıldı
Devlet tahvillerine stopaj uygulaması uzatıldı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL