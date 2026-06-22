Starmer'ın istifası sonrası Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Almanya ve İngiltere endeksleri yükselişle kapanırken, Fransa ve İtalya borsaları günü kayıpla tamamladı. Piyasalarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerden gelen haber akışı ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler fiyatlamalarda etkili oldu.

Almanya ve İngiltere yükseldi, Fransa ile İtalya geriledi

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artarak 639,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 25.139,69 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 10.437,85 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 52.796,78 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 azalarak 8.400,11 puana indi.

Euro/dolar paritesinde geri çekilme

Euro/dolar paritesi, TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1,143 seviyesinden işlem gördü.​​​​​​​

ABD-İran görüşmeleri piyasaların odağında

Avrupa piyasaları, ABD-İran müzakerelerindeki gelişmelere ve İngiltere'deki siyasi belirsizliklere ilişkin haberlere odaklandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu.

İngiltere'de siyasi belirsizlik öne çıktı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Siyasi belirsizliklerin artması, yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olurken, Avrupa borsalarında ülke bazlı ayrışma yaşandı.