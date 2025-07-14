Bakanlık açıkladı: Okul servisleri ve toplu taşıma için yeni dönem

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan “Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi” ile belirlendi.

Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi” verilecek.

Firmalar, TSE’nin web sitesinden duyurulacak.

Uygulama için tarih 14 Temmuz

Cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi”ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, Türkiye’de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek.

Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Yeni düzenleme ile;

• Cihaz tedarikinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.

• Cihaz setleri standart hale getiriliyor.

• Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.

• Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.