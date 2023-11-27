Banka, Amerikalıların FED'in son iki yılda yaptığı ve "nihayetinde büyümeyi zayıflatacak ve daha yüksek işsizlik oranlarına yol açacak" faiz artışlarının etkisini yakında hissetmesini beklerken, ülkenin ciddi bir ekonomik gerilemeden kaçınırken enflasyonla mücadeleye devam edebileceği; yumuşak bir iniş öngörüyor.

Bankanın ABD Ekonomisi ekibinin başkanı Michael Gapen, Fed'in ilk faiz indiriminin Haziran ayında gelmesini ve yıl sonuna kadar çeyrek başına 25 baz puan civarında bir indirim hızı bekliyor. Ancak banka, başkanlık seçimleri yaklaşırken "politika belirsizliği" olduğunu ve bunun adayların ekonomik yaklaşımlarına bağlı olarak faiz oranları üzerinde etkileri olabileceğini belirtti.

Insider'ın haberine uzmanların ABD'de faiz indirimlerine ilişkin tahminleri değişiyor. UBS ekonomistleri bu ayın başlarında Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağını öngörürken, Vanguard ekonomistleri 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine gidileceğini tahmin etti.

FED ise şu an faiz indirimlerinin şu anda Amerikalıların gündeminde yer alması gerektiğini düşünmüyor.

FED Başkanı Powell bu ayın başında FOMC toplantısının ardından yaptığı açıklamada gelecek toplantılarla ilgili herhangi bir karar almadıklarını belirterek Powell, "Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor" demişti. Powell, Ukrayna'daki savaş ve İsrail-Filistin çatışması olmak üzere küresel jeopolitik gerilimlerin arttığına işaret ederek, bunların ekonomik etkilerini izlediklerini söylemişti. ABD'de hükümetin kapanma olasılığının da risk unsuru olduğunu belirten Powell, Fed'in yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaştığından emin olmaya odaklandığını vurgulamıştı.